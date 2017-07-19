مطلوب أمني على قائمة الـ 23 يسلّم نفسه للسلطات السعودية (صورة)

سلّم مطلوب أمني ضمن قائمة تشمل 23 مطلوباً نفسه، يوم الأربعاء، للسلطات السعودية، بعد تواريه عن الأنظار والهروب 5 أعوام.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادر مطلعة، أن المطلوب محمد عيسى صالح اللباد، سلم نفسه صباح اليوم إلى الجهات الأمنية بمحافظة القطيف، وذلك بعد 5 سنوات من الهروب والاختفاء.

وأعلن اللباد، في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أمير المنطقة الشرقية كان قد دعا إبان زيارة وفد أهالي العوامية المكون من 20 شخصية من وجهاء وأعيان وبعض مشايخ البلدة إلى إمارة المنطقة الشرقية يوم الأحد 11 يونيو 2017م؛ كل من لديه نية من المطلوبين لتسليم نفسه إلى المبادرة بذلك حيث إن المجال متاح لمن أراد تسوية قضيته”.

وأضاف اللباد عبر رسالته: “حَمَلت تلك الرسالة وذلك التصريح وعودًا مبشرة بالخير والتفاؤل من قبل أمير المنطقة نفسه وعلى لسانه، وهذا نص تصريح الأمير: (وباب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب ولا نحاسب إلا من كان عليه ذنب خاص، فهذا لا بد من محاسبته بالعدالة القانونية ،وعمومًا، إن أبوابنا مفتوحة للجميع)، وفي نهاية التقرير صرح الأمير أيضًا: (وفي الوقت نفسه أكد أن باب العفو مفتوح للمطلوبين حال تسليم أنفسهم).

وتابع اللباد: “زادني ذلك طمأنينة عندما أُعلنت مجريات اللقاء والرسالة بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق نادي السلام بالعوامية.. وعليه، فقد قررت المبادرة بتسليم نفسي تجاوبًا مع دعوة الأمير لتكون الخطوة العملية بعد التصريحات النظرية، وأرجو من الله تعالى أن يكتب الخير والصلاح للبلد وأهلها”.

وكان أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف قد استقبل في شهر رمضان الماضي وفدًا من أهالي وأعيان بلدة العوامية.