محاكمة معلمين سعوديين في قضية تجسس لصالح إيران

ذكرت صحيفتان سعوديتان اليوم الأربعاء، أن رجلين مثلا أمام المحكمة في السعودية بتهمة التجسس لصالح إيران، والتآمر على مهاجمة خط أنابيب نفطي رئيسي.

وقالت صحيفة مكة وصحيفة الوئام إن المعلمين السعوديين يواجهان اتهامات بجمع المعلومات عن خط أنابيب يصل الشرق بالغرب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والتآمر على تفجيره في قضية تجسس نادرة من نوعها.

وقالت صحيفة مكة إن النائب العام في الرياض طلب من القاضي الحكم في القضية لكن القاضي أعطى المعلمين فرصة ثلاثة أسابيع للدفاع عن نفسيهما في جلسة أخرى.

وينقل خط أنابيب بترولاين، الذي تبلغ سعته خمسة ملايين برميل يوميا، النفط الخام من حقول في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر لتصديره لأوروبا وأمريكا الشمالية ويمكنه نقل نحو 60% من إجمالي صادرات المملكة من النفط.

وذكرت الصحيفتان أن ممثل الادعاء عرض الاتهامات التي شملت التجسس لصالح إيران وتقديم معلومات سرية عن خط الأنابيب النفطي لزعزعة الأمن على المحكمة الجزائية المتخصصة.

وكانت السعودية حاكمت 32 شخصا منهم 30 شيعيا العام الماضي بتهم التجسس لصالح إيران.