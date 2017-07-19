بالفيديو.. بائعة الشاي السعودية تعود للواجهة مبينة تعرضها للظلم والإهانة ووعود “كاذبة”

كشفت بائعة الشاي على الجمر بمحافظة ينبع في المملكة العربية السعودية، “أم راكان”، في مقطع فيديو قامت بنشره مجددًا عن استيائها وحزنها وهي تجهش باكية، من سخرية الناس منها بعد حديثهم عن أنها تلقت مساعدات مالية وعينية وأنها أصبحت “مليونيرة”، حيث أكدت أنها لم تحصل إلى حد هذه اللحظة على أية مساعدة أو منحة.

ونفت “أم راكان” بشدة ما يتداوله الناس بخصوصها، من أنها حصلت هي وأبناؤها على منزل، داعية إلى التوقف عن هذه الأقاويل التي تجرحها وإنهاء معاناتها.

وقالت “أم راكان” في المقطع إنها بحاجة ماسة للمساعدة، وتوفير مسكن دائم لها ولأبنائها، مشيرة إلى أنهم وعدوها بتسليمها وحدة سكنية كاملة قبل شهور عدة، مؤكدة أن هذه الوعود ضلت مجرد كلام ولم تنفذ.

وسبق أن رصدت صحيفة “سبق” قبل عدة أشهر، موقع بائعة الشاي، ومسكنها وهو عبارة عن كوخ خشبي، تبيع فيه الشاي وبرفقتها أبناؤها، فيما تجاوبت آنذاك عدة جهات لمساعدتها، لكن “أم راكان” عادت مجددًا لتقول إن ما حصلت عليه مجرد وعود.