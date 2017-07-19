تحقيقات النيابة بالسعودية تكشف سبب إثارة نزيلات للشغب بدار فتيات مكة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عن سبب قيام فتيات دار رعاية بمكة المكرمة بإثارة الشغب بالدار، بعد أن تمت إحالتهن إلى السجن مؤخرًا.

وأثارت الفتيات الشغب بالدار، بسبب انتهاء محكومياتهن ورفض ذويهن استلامهن، وفق التحقيقات ووفق ما أكده وفد جمعية حقوق الإنسان، بحسب صحيفة “المدينة”.

وحذر عدد من المختصين في علم الاجتماع، من مغبة عدم تقبل الأسر لبناتهم ومساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع، حيث يمكن أن يعيدهن الرفض المجتمعي إلى الجريمة مرة أخرى، لافتين إلى أن هؤلاء الفتيات ضحايا للتفكك الأسري.

وطالبوا بضرورة إعادة تأهيل هؤلاء الفتيات، واللجوء إلى الجهات المختصة لإلزام أولياء أمورهم باستلامهن، حتى لو اضطر الأمر إلى اللجوء لمحكمة التنفيذ لإلزام ولي الأمر باستلام ابنته وتوقيع عقوبات عليه في حال الرفض، مع أخذ التعهد اللازم عليه بعدم إيذاء ابنته.

يذكر أن 9 نزيلات بدار رعاية الفتيات في مكة، أثرن شغبًا بالدار وأحدثن أضرارًا بمحتوياتها، ما دفع الجهات الأمنية إلى إيداعهن في السجن، فيما أمرت النيابة بالإفراج عنهن الأحد الماضي إلا أنهن رفضن الخروج من السجن بسبب الاعتراض على طريقة معاملتهن في الدار.