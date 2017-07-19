بالفيديو.. رصد سعوديين في تركيا يحملون هذه الأمتعة خلال جولتهم السياحية

رصد شخص من خلال مقطع فيديو مواطنين، قال إنهم سعوديون، وقد وجه الكاميرا صوب أمتعتهم، حيث ذكر أنهم يحملون “قدور حواشي” خلال جولتهم السياحية في مدينة طرابزون التركية.

وأظهر المقطع قيام مواطنين في مطار طرابزون التركي بحمل قدور تستخدم في طبخ “الحواشي”، حيث قاموا باصطحابها معهم إلى المدينة التركية في جولة سياحية، لاستخدامها في طبخ “الحواشي”.

وتعد تركيا من الوجهات المفضلة للسعوديين، وسبق أن كشف مدير شركة “غلوبال بلو في تركيا” سليم شيخون، أن السعوديين يأتون على رأس قائمة المتسوقين في تركيا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017.

وأوضح أن حجم ما أنفقه السعوديون في التسوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حقق زيادة بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من 2016.