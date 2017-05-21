أول تعليق من طهران على إبرام السعودية وأمريكا صفقات أسلحة واستثمارات بمئات المليارات

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرامه صفقات أسلحة واستثمارات أخرى بمئات المليارات من الدولارات مع السعودية خصم طهران اللدود في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات ظريف بعد ساعات من حث ترامب الذي يزور السعودية زعماء الدول العربية والإسلامية على التوحد وهزيمة المتطرفين. وخص ترامب بالذكر إيران بوصفها راعية أساسية لجماعات متشددة ليبعث بذلك رسالة قاسية لطهران بعد يوم من فوز الرئيس حسن روحاني بفترة رئاسة ثانية.

وكتب ظريف على تويتر “إيران التي أنهت للتو انتخابات حقيقية تتعرض لهجوم من رئيس الولايات المتحدة في معقل الديمقراطية والاعتدال. هل هي سياسة خارجية أم استخلاص 480 مليار دولار من السعودية ببساطة؟”.

وخلال تقديمه لترامب لإلقاء خطابه وصف العاهل السعودي الملك سلمان طهران بأنها عدو مشترك ومصدر للإرهاب يجب مواجهته معا.