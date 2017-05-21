محمد بن سلمان يفاجئ “مغردون”.. وإيفانكا ترامب تشكره على “رؤيته وعمله الدؤوب”

فاجأ وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشباب المشاركين في مؤتمر “مغردون”، الذي تقام فعالياته في الرياض، بمشاركة متحدثين بارزين، ولفيف من المهتمين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد حضر الأمير السعودي الشاب وسط ترحيب من الشباب المشارك في “مغردون”.
وصول محمد بن سلمان الى #مغردون2017 ???????????? pic.twitter.com/JVJHws2Scx
— ابراهيم باشا (@ibrahimbasha) May 21, 2017
وقبيل وصول الأمير محمد بن سلمان، حلَّت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملتقى، حيث عبّرت عن شكرها لوليّ وليّ العهد السعودي على رؤيته وعمله الدؤوب.
بدروها تحدثت إيفانكا ترامب أمام مؤتمر “مغردون” عن انطباعاتها حول زيارة السعودية قائلة: ” خلال اليومين الماضيين عايشنا الضيافة العربية التي طالما سمعنا عنها، نشكر حكومة المملكة على هذه التجربة الرائعة”.
"خلال اليومين الماضية عايشنا الضيافة العربية التي لطالما سمعنا عنها، نشكر حكومة المملكة على هذه التجربة الرائعة."-@IvankaTrump #MiskTweeps pic.twitter.com/hzGklu5VeP
— Misk Foundation (@MiskKSA) May 21, 2017