محمد بن سلمان يفاجئ “مغردون”.. وإيفانكا ترامب تشكره على “رؤيته وعمله الدؤوب”

فاجأ وليُّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشباب المشاركين في مؤتمر “مغردون”، الذي تقام فعالياته في الرياض، بمشاركة متحدثين بارزين، ولفيف من المهتمين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد حضر الأمير السعودي الشاب وسط ترحيب من الشباب المشارك في “مغردون”.

وقبيل وصول الأمير محمد بن سلمان، حلَّت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملتقى، حيث عبّرت عن شكرها لوليّ وليّ العهد السعودي على رؤيته وعمله الدؤوب.

بدروها تحدثت إيفانكا ترامب أمام مؤتمر “مغردون” عن انطباعاتها حول زيارة السعودية قائلة: ” خلال اليومين الماضيين عايشنا الضيافة العربية التي طالما سمعنا عنها، نشكر حكومة المملكة على هذه التجربة الرائعة”.