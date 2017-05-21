بالصور.. افتتاح مركز “اعتدال” لمكافحة الفكر المتطرف بالرياض

شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأحد، افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، الذي يحمل اسم “اعتدال”.

ووضع كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أيديهم على كرة أرضية إيذانا بافتتاح المركز.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، يعد المركز أول مجمع دولي يواجه منابع التطرف الفكري، ويرصد اللغات واللهجات الأكثر شيوعا لدى المتطرفين. كما يسعى المركز إلى منع انتشار الأفكار المتطرفة؛ من خلال تعزيز التسامح، ودعم نشر الحوار الإيجابي.

ومن المنتظر، أن يعمل في المركز خبراء دوليون ومتخصصون في مواجهة التطرف الفكري.

ولم تتضح بعد الآليات التي سيعتمد عليها المركز في تحقيق أهدافه.

ويأتي افتتاح المركز، عقب اختتام “القمة العربية الإسلامية الأمريكية”، التي شارك فيها ترامب وقادة وممثلو 55 دولة عربية وإسلامية.