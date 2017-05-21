العثور على الطالبة السعودية طيبة آل جاسم بعد أيام من اختفائها

عادت الطالبة السعودية طيبة محمد آل جاسم، التي اختفت قبل خمسة أيام، إلى أسرتها بعد ظهر اليوم الأحد.

وأكد ابن عم الفتاة الإعلامي محمد آل جاسم التميمي‏، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” أن طيبة عادت لمنزلها وأنها بخير”، دون أن يكشف تفاصيل اختفائها والعثور عليها.

وكانت طيبة التي تبلغ من العمر 15 عاماً اختفت من أمام مدرستها في حي النهضة بالعاصمة الرياض، الأربعاء الماضي.

وحظيت قصتها باهتمام لافت في المملكة، حيث تم تداول صورها على نطاق واسع، فيما أعلن عدد من السعوديين عن مكافآت مالية مجزية لمن يقدم معلومات تساعد في العثور عليها.

وتصدرت قضية الفتاة طيبة، قائمة اهتمامات السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبروا عن تعاطفهم الكبير معها ومع عائلتها.