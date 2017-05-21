الملك سلمان: إيران هي رأس الإرهاب العالمي

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن “إيران هي رأس الإرهاب العالمي”.

وأضاف، خلال افتتاحه القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة عشرات الدول العربية والإسلامية، أن إيران “رأس الإرهاب العالمي، ولكننا لا نأخذ الشعب الإيراني بجريرة نظامه”.

وقال، “إننا في هذه الدولة منذ 300 عام لم نعرف إرهاباً أو تطرفاً حتى أطلّت ثورة الخميني برأسها عام 1979، وإيران رفضت مبادرات حسن الجوار التي قدمناها واستبدلت ذلك بالأطماع التوسعية والممارسات اِلإجرامية”.

وتابع الملك سلمان، “ظن النظام في إيران أن صمتنا ضعف وحكمتنا تراجع حتى فاض بنا الكيل من ممارساته العدوانية وتدخلاته”، معتبرا أن “النظام الإيراني وحزب الله والحوثيين وداعش والقاعدة متشابهون”.

وأكد العاهل السعودي في كلمته، على أن الدول المشاركة في القمة شريك مهم في مكافحة الإرهاب. مشددا على أن مشاركة ترامب في القمة دليل على اهتمام واشنطن بالمنطقة، وأكد على ضرورة التعاون في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله.

وأوضح، أن “بعض المنتسبين للإسلام يشوهون الدين”، مشيرا إلى أن “الإسلام دين سلام وتعايش وتسامح”. وتابع “نرفض وندين فرز الشعوب على أساس ديني أو طائفي”.

وأعلن العاهل السعودي خلال كلمته الافتتاحية، عن إطلاق “المركز العالمي لمكافحة التطرف”. معتبرا أن “القضاء على الإرهاب لا يكون بالمواجهة فقط”، مؤكدا العزم على “القضاء على داعش وكل التنظيمات الإرهابية”.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الهدف الرئيسي من المركز المرتقب افتتاحه في وقت لاحق من اليوم، يتلخص في “مواجهة انتشار النزاعات المتطرفة في المجال الأيديولوجي، ودعم ترسيخ المبادئ الإسلامية المعتدلة في العالم”.

واختتم العاهل السعودي حديثه بالإشارة إلى مشروع “رؤية المملكة 2030″، الذي قال إنه يعمل على “تمكين المرأة وتحفيز الشباب”.

جدير بالذكر أن المشروع العملاق “رؤية 2030″، الذي يزيد حجم تكلفته عن تريليون دولار، يهدف إلى تحرير السعودية من اعتمادها الرئيسي على النفط وتأسيس اقتصادها على ركائز جديدة، وتحديث المجتمع السعودي بتعزيز أدوار الشباب والمرأة. ويُعهد بتطبيق هذا المشروع إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.