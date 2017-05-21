صورة للملك سلمان مع حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم تثير الإعلام الأمريكي

صورة للملك سلمان مع حارسه الشخصي عبدالعزيز الفغم تثير الإعلام الأمريكي

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أثارت صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز انتباه المراسلين المشاركين في تغطية قمة الرياض، حيث رصد ستيفن هيرمين مدير مكتب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في البيت الأبيض عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للملك وهو يقوم بإجراء سريع أمر به الملك سلمان قبل وصول الرئيس دونالد ترامب بقليل.

ونادى الملك سلمان حارسه الشخصي لتغيير حذائه قبل قليل من وصول الرئيس الأمريكي للاجتماع بالعاهل السعودي.

ونشرت وكالة رويترز صورا للملك سلمان وهو ينتعل حذاءين مختلفين، أحدهما مفتوح والآخر مغلق.

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