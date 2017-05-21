ميلانيا ترامب تزور مدرسة أمريكية في الرياض (صور)

زارت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي، “المدرسة الأمريكية الدولية” في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، وذلك ضمن أنشطتها المقررة ضمن برنامج الزيارة.

وشاركت السيدة الأولى الطلاب أنشطتهم واستمعت لأحاديثهم، كما استمعت لشرح من إدارة المدرسة حول دورها في المسيرة التعليمية وتطوير مستوى الطلبة والارتقاء بهم.

وتزور ميلانيا ترامب هذه الأيام برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنته إيفانكا، المملكة العربية السعودية في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي يزور الشرق الأوسط في مستهل زياراته الخارجية.