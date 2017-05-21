كيف ظهرت ميلانيا ترامب في ثاني أيام زيارتها للسعودية؟ (صور)

التقطت عدسات المصورين، اليوم الأحد، سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، التي تزور العاصمة السعودية الرياض هذه الأيام، برفقة زوجها دونالد ترامب وابنته إيفانكا، في زيارة هي الأولى في التاريخ لرئيس أمريكي يبدأ زيارته الخارجية الأولى من الشرق الأوسط.

ورصد المصورون ميلانيا أثناء خروجها من قاعة الاجتماعات حيث يجتمع زوجها دونالد ترامب مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض، على هامش الاجتماعات المنعقدة بين رؤساء وقادة دول العالم العربي والإسلامي مع الرئيس الأمريكي.

وظهرت السيدة الأولى في الصورة الجديدة أكثر تحررًا في ملابسها، حيث ارتدت ثوبًا باللون الأخضر الداكن يصل إلى الركبتين بأزرار على طوله، مع فتحة من أعلى الركبة، فيما ارتدت حذاء بسيطًا مقلمًا باللونين الأبيض والأسود.

وزارات ميلانيا المدرسة الأمريكية الدولية في العاصمة الرياض والتقت بمجموعة من الأطفال وقامت بالتعرف على أنشطتهم والتحاور معهم.

وكانت زوجة الرئيس وابنته قد ظهرتها في الرياض، في أول أيام الزيارة، بملابس محتشمة نسبيًا تتماشى مع العادات والتقاليد السعودية، رغم أن أيًا منهما لم تقم بتغطية شعر رأسها.

ومنذ الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، والحديث متواصل عن الملابس التي سترتديها ميلانيا وإيفانكا اللتان ترافقان الرئيس في رحلته الخارجية الأولى التي بدأت السبت.

وظهرت ميلانيا بملابس طويلة سوداء اللون، تغطي كامل جسدها على غير عادتها في ارتداء الملابس، والتي غالبًا ما تثير الجدل سواء قبل دخولها البيت الأبيض أو حتى بعد أن أصبحت السيدة الأولى في أمريكا.