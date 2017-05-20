وصول قادة وممثلي 43 دولة إلى الرياض للمشاركة في القمم الثلاث

وصل العاصمة السعودية الرياض حتى وقت متأخر من مساء السبت، قادة وممثلي 43 دولة للمشاركة في 3 قمم، بينهم قمتان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد.

و استنادا على البيانات الرسمية لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وصل حتى الساعة (21:00 تغ)، 30 من رؤساء وملوك الدول، و 4 رؤساء حكومات وأولياء عهود، و9 ممثلين عن دولهم.

ووصل ترامب العاصمة الرياض صباح السبت، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

وعقد ترامب والعاهل السعودي قمة جرى خلالها بحث العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة لاستقرار وأمن المنطقة.

وإضافة إلى قمة اليوم، تستضيف المملكة، غداً الأحد، 3 قمم، قمة تشاورية خليجية، وقمتان تجمعان ترامب مع قادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.