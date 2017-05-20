ماذا قال ترامب عن أول يوم له في السعودية؟

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول يوم له من الزيارة التي يجريها حاليا للسعودية بأنه يوم حمل “استثمارات هائلة”.

وقال ترامب معلقا على الصفقات التي تم توقيعها مع الجانب السعودي لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية ” هذا اليوم سيخلق فرص عمل كثيرة”.

وحرص ترامب على الابتعاد عن الصحفيين خلال “يومه الحافل” في السعودية، لكنه أكد في نهاية اليوم أن “الحكومة الأمريكية، والقطاع الخاص حققا استثمارات هائلة للولايات المتحدة”.

ووقع الرئيس الأمريكي على تعاون دفاعي فوري مع السعودية، بقيمة نحو 110 مليارات دولار أمريكي، من إجمالي استثمارات في قطاعات عدة وصلت قيمتها لما يزيد عن 380 مليار دولار، يتم الوفاء بقيمتها على مدار 10 سنوات.

كما تضمنت الصفقة العسكرية الدفاعية بين واشنطن والسعودية دبابات، وسفنا قتالية، فضلاً عن أنظمة دفاع صاروخي، ورادارت اتصال وأنظمة أمن إلكتروني.

وكان ترامب وصل إلى الرياض صباح اليوم السبت، في مستهل أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.