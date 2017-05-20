تفوق الملك سلمان على ترامب في “تويتر” يظهر هيمنة المغردين السعوديين

تفوق الملك سلمان على ترامب في “تويتر” يظهر هيمنة المغردين السعوديين

السعوديون على موقع "تويتر" هم الأكثر على مستوى العالم بالمقارنة مع عدد السكان كما أنهم الأكثر نشاطًا على الموقع.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تفوقت تغريدة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن قمة الرياض على تغريدة ضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث عدد المعجبين وإعادة التغريد (ريتويت)، في تأكيد جديد على هيمنة المغردين السعوديين على موقع التدوين القصير.

فبينما وصل عدد من تفاعل مع تغريدتي الملك سلمان التي رحب بهما بالرئيس ترامب باللغتين العربية والإنكليزية إلى نحو 200 ألف رد وإعجاب وإعادة تغريد، لم يتجاوز عدد المتفاعلين مع تغريدة ترامب عن زيارته للمملكة الـ 110 آلاف، مع العلم أن عدد متابعي ترامب يبلغ نحو 30 مليون بينما لا يتجاوز عدد متابعي الملك سلمان 6 ملايين شخص إلا بقليل.

وتقول تقارير متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المغردين السعوديين على موقع “تويتر” هم الأكثر على مستوى العالم بالمقارنة مع عدد السكان، كما أنهم الأكثر نشاطاً على الموقع الذي يتيح للسعوديين ساحة واسعة لنقاش مختلف القضايا، تتوفر فيها هوامش من الحرية للتعبير عن الرأي لا تتوفر في الواقع الحقيقي المحكوم بالعادات والتقاليد والأنظمة.

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