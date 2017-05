تفوق الملك سلمان على ترامب في “تويتر” يظهر هيمنة المغردين السعوديين

تفوقت تغريدة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز عن قمة الرياض على تغريدة ضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حيث عدد المعجبين وإعادة التغريد (ريتويت)، في تأكيد جديد على هيمنة المغردين السعوديين على موقع التدوين القصير.

فبينما وصل عدد من تفاعل مع تغريدتي الملك سلمان التي رحب بهما بالرئيس ترامب باللغتين العربية والإنكليزية إلى نحو 200 ألف رد وإعجاب وإعادة تغريد، لم يتجاوز عدد المتفاعلين مع تغريدة ترامب عن زيارته للمملكة الـ 110 آلاف، مع العلم أن عدد متابعي ترامب يبلغ نحو 30 مليون بينما لا يتجاوز عدد متابعي الملك سلمان 6 ملايين شخص إلا بقليل.

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ مايو، ٢٠١٧