بالصور.. محمد بن زايد يصل السعودية للمشاركة في قمتي الرياض

وصل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مساء اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمتين الخليجية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنطلق أشغالهما غدا الأحد.

ويرافق محمد بن زايد في هذه الزيارة وفد مهم، سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في القمتين الخليجية والإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي يتواجد رئيسها دونالد ترامب حاليا بالمملكة.

وكان في استقبال محمد بن زايد لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائب أمير منطقة الرياض.