شاهد بالفيديو.. كيف أدى ترامب رقصة العرضة إلى جانب الملك سلمان

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقصة العرضة التراثية إلى جانب الملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، أثناء وجودهما في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

وفور دخول موكب الزعيمين إلى المركز بدأ العاهل السعودي في التفاعل مع الرقصة المفضلة في دول الخليج العربي، كما تعتبر طقسا تراثيا في السعودية لا غنى عنه في الاحتفالات بكبار الضيوف، والمناسبات الاجتماعية.

وحاول الرئيس ترامب التفاعل مع الرقصة وسط جموع كبيرة من الفرق الفلكلورية السعودية المختصة بأداء العرضة التراثية، وأظهرت عدة مقاطع مصورة الرئيس الأمريكي وهو يتمايل على إيقاعات موسيقية تراثية عزفت ترحيبا به في مركز الملك عبدالعزيز، الذي يزوره الضيف رفقة الملك سلمان، والوفود المرافقة لهما.

NOW: Pres. Trump, Melania Trump greeted by elaborate ceremony at Murabba Palace in Riyadh, Saudi Arabia https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/GZspOFJSAl

