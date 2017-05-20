بالفيديو.. الملك سلمان يقلد ترامب وسام الملك عبد العزيز

قلد العاهل السعودي الملك سلمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الملك عبد العزيز، اليوم السبت، خلال زيارة بدأها ترامب للرياض بهدف تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

وقلد الملك ترامب وسام الملك عبد العزيز الذهبي، وهو أعلى وسام مدني بالمملكة، خلال اجتماع بقصر اليمامة في العاصمة السعودية.

وقلادة الملك عبدالعزيز هي أرفع الأوسمة السعودية درجة في التكريم، ويحملها ملك المملكة العربية السعودية منذ أن يتم مبايعته ملكاً، كما تمنح لتكريم الملوك ورؤساء الدول والشخصيات المهمة وذات المكانة العالمية، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي.