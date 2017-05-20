شاهد.. إيفانكا ترامب والأمير مقرن وأمير الرياض وهذا ما دار بينهما

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته بالديوان الملكي في الرياض حيث ستعقد القمة الأمريكية السعودية أولى قمم الرياض التي ستشمل لاحقا القمة الأمريكية الخليجية والقمة الأمريكية العربية الإسلامية.

وبعد مراسم خاصة لدى وصول الوفد الأمريكي، جلس الوفد الأمريكي في قاعة واسعة مع الأمراء والمسؤولين السعوديين.

وكانت الثنائيات الحوارية داخل القاعة والتي رصدتها عدسات المصورين، حيث جلست ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب بين ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز‎.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز يعلم إيڤانكا هز الفنجان.#قمة_الرياض pic.twitter.com/qYXQZou6mX — Amjaad A. (@AmjaadAA) May 20, 2017

وأظهرت لقطات قصيرة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأمير مقرن يشرح لإيفانكا معنى هز فنجان القهوة العربية.

كما جلست زوجة الرئيس ميلانيا ترامب إلى جانب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف عبد العزيز آل سعود.