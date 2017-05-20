بدء القمة الأمريكية السعودية في الرياض

بدأت قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض، قمة سعودية أمريكية، يجري فيها الرئيس ترامب مع العاهل السعودية، مباحثات معمّقة.

ووصل ترامب إلى الديوان الملكي في العاصمة السعودية، حيث يجري مباحثاتها مع الملك وكبار المسؤولين في الدولة التي تربطها بواشنطن علاقات تاريخية.

ومن المتوقع أن تركز القمة على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

ورحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع “تويتر”، حيث قال “نرحب بفخامة الرئيس الأمريكي في المملكة، ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم”.

ويتابع حساب الملك سلمان على “تويتر”، أكثر من ستة ملايين متابع.

ووصل ترامب صباح اليوم، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.