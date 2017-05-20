أول تصريح لـ “ساحرة الرياض” بعد خروجها من السجن

تفاعلت مجددًا قضية ما أصبحت تعرف إعلاميًا في السعودية بـ”ساحرة الرياض“ ، بأول تصريح للمتهمة المثيرة للجدل بعد خروجها من السجن، مهددة بمقاضات المصور بتهمة التشهير والتسبب بالأذى النفسي لها ولأسرتها.

وكان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سيدة في أحد مراكز التصوير بالرياض وهي تحمل أوراقًا، قيل إنها “طلاسم سحرية“.

وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ عن مصادر لم تسمها، نفت السيدة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن ما كان بحوزتها عبارة عن محاضرات لأحد مختصي العلاج بالطاقة.

وأطلقت الجهات الأمنية سراح السيدة وصديقتها بكفالة مالية بعد التحفظ على أوراقهما إلى حين انتهاء التحقيق.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على مصور المقطع، الخميس، تمهيدًا للتحقيق معه ومحاسبته بشأن التصوير والنشر بشكل مخالف للأنظمة.