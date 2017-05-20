بالفيديو.. ترامب لم يفهم شرح الملك سلمان لمعنى “هز فنجان” القهوة

خلال استقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت أظهرت لقطات مصورة للمراسم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز يشرح لضيفه دلالة “هزّ فنجان” القهوة العربية التي تعدُّ من أهم مظاهر الضيافة التراثية في منطقة الخليج العربي.

ولشرب القهوة العربية طقوس وإشارات خاصة من بينها “هز الفنجان”، الذي يدل على الانتهاء من شرب القهوة وعدم الرغبة بسكب فنجان آخر، وذلك بحسب التقاليد الموروثة لهذه العادة العربية الأصيلة.

ويبدو أن الضيف الأمريكي لم يفهم معنى “هز الفنجان”، وذلك بناء على ردة فعله التي اقتصرت على محاولة وضع الفنجان على الطاولة ثم تسليمه مباشرة للساقي.

ومذاق القهوة العربية قد لا يعجب الضيوف الأجانب في البداية، نظرًا لمذاقها المر والمختلف عمّا تعودوا عليه من النكهات.