ترامب يصل الرياض والملك سلمان في مقدمة مستقبليه(فيديو وصور)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة السعودية الرياض قبل قليل اليوم السبت، في أول زيارة خارجية له منذ تسلمه منصبه في كانون الثاني/يناير، حيث سيعقد مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأميرين وليّ العهد الأمير محمد بن نايف، ووليّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان نجل الملك.

وتقدم الملك سلمان مستقبلي الرئيس الأمريكي في الرياض.

وقالت السعودية إن زيارة ترامب ستشمل عقد اتفاقات سياسية وتجارية وستساعد على تعزيز الجهود المشتركة لقتال المتشددين الإسلاميين.

وعرضت قنوات إخبارية سعودية وعربية لقطات للطائرة الرئاسية الأمريكية على مدرج إقلاع وهبوط للطائرات في العاصمة السعودية الرياض أمام بساط أحمر يصطف على جانبيه جنود سعوديون.

ويأمل البيت الأبيض أن تحول الزيارة الاهتمام بعيدا عن خلافات داخلية وتسلط الضوء على جدول أعمال السياسة الخارجية لترامب.

والسعودية متحمسة إزاء رئاسة ترامب بعد أن اعتبرت أن سلفه باراك أوباما كان لينا للغاية تجاه إيران الخصم الإقليمي للسعودية كما كانت العلاقات الثنائية آنذاك بين واشنطن والرياض فاترة.

وسيزور ترامب خلال الأسبوع الجاري أيضا إسرائيل وبلجيكا وإيطاليا.

Air Force One touches down in Riyadh. #POTUSAbroad pic.twitter.com/SBdZHlxBYW

— Sarah H. Sanders (@SHSanders45) May 20, 2017