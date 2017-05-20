على حساب الحدث الأبرز بالمملكة.. البحث عن فتاة مفقودة يشغل السعوديين

شغلت الفتاة السعودية طيبة محمد آل جاسم، التي اختفت قبل ثلاثة أيام من أمام مدرستها في ظروف غامضة، عشرات الآلاف من أبناء بلدها، الذي يشهد حدثًا مهمًا في تاريخ المملكة عبر توافد عشرات الزعماء من مختلف دول العالم لعقد قمة غير مسبوقة.

فعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، يتصدر الحديث عن اختفاء الفتاة طيبة، قائمة اهتمامات السعوديين على حساب كل المواضيع الأخرى، في تعاطف كبير مع عائلتها ومحاولة الاستفادة من الاستخدام الواسع لتلك المواقع، في العثور على الفتاة المفقودة.

وكانت طيبة التي تبلغ من العمر 15 عامًا، قد اختفت من أمام مدرستها في حي النهضة بالعاصمة الرياض الأربعاء الماضي، وفشلت كل الجهود الأمنية إلى الآن في العثور عليها.

وحظيت قصة الفتاة باهتمام لافت منذ الكشف عنها في وسائل الإعلام الجمعة، حيث تم تداول صورها على نطاق واسع، فيما أعلن عدد من السعوديين عن مكافئات مالية، لمن يقدم معلومات تساعد في العثور عليها.

وتشهد المملكة السبت، حدثًا بارزًا يتمثل بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولقاءه بالملك سلمان، ومن ثم عقد قمة أمريكية خليجية يحضرها قادة دول الخليج الست، لتعقبها قمة ثالثة أمريكية عربية إسلامية بمشاركة أكثر من خمسين دولة.

ومثل هذا الحدث السياسي، هو أمر غير مسبوق في تاريخ المملكة، ويحظى باهتمام عالمي أيضًا، لكن ذلك لم يمنع السعوديين من مواصلة بحثهم عن الفتاة، من خلال تبادل المعلومات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى موقع “تويتر” على سبيل المثال، يجذب الوسم ” #المفقودة_طيبة_محمود_آل_جاسم1″ كثيرًا من السعوديين للحديث عن الفتاة المختفية، على حساب الحدث السياسي الأبرز في تاريخ السعودية ونتائجه على المملكة والمنطقة بشكل عام.