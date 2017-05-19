ما هو المصطلح “المزعج” الذي سيتجنبه ترامب خلال زيارته للسعودية؟

قالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم، إن ترامب لن يستخدم مصطلح “الإرهاب الإسلامي” في الخطاب الذي سيلقيه الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

ويصل ترامب اليوم إلى السعودية، في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت المجلة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر، نصح ترامب بتفادي استخدام هذا المصطلح، الذي كرره ترامب مرارًا خلال حملته الانتخابية “لما يمثل من إساءة للمسلمين”، على حد تعبير ماكماستر.

وفي مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، أكد ماكماستر على أن “خطاب ترامب أمام قادة العالم الإسلامي سيكون محترمًا”، بحسب المجلة.

ولفتت إلى أن ستيفن ميللر، مستشار ترامب الذي تعاون معه في إصدار قرار منع مواطني 6 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، هو الذي كتب الخطاب.

ووفق شبكة “سي إن إن”، تم صياغة نص الخطاب المنتظر بعد جلسات استشارية مكثفة داخل البيت الأبيض، مع تولي ميللر المسؤولية الكبرى في صياغته.