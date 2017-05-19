هل ستلتقي إيفانكا ترامب بالطفلة السعودية إيفانكا العنزي؟

تصل غدًا السبت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زوجها جاريد كوشنر، العاصمة السعودية ضمن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي.

وقالت مصادر لصحيفة “عكاظ” السعودية: إن إيفانكا علمت سابقًا بأن مواطنًا سعوديًا قد أطلق اسمها على طفلته حديثة الولادة.

وحسب الصحيفة، فإن إيفانكا أبدت رغبة بمقابلة الطفلة السعودية إذا سمحت لها الظروف بمقابلتها.

وفي وقت سابق قال سالم العنزي والد الطفلة: إنه أطلق عليها اسم إيفانكا تيمنًا بتحسن العلاقات السعودية الأمريكية، إلا أنه قد غيّر الاسم إلى “لمى” لأن النظام السعودي لا يسمح بمثل هذه الأسماء الأجنبية.