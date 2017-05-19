إيفانكا ترامب تحصل على “فتوى” خاصة لمرافقة والدها إلى السعودية‎

حصلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زوجها غارد كوشنر على إذن خاص يسمح لهما بالسفر يوم السبت، وهو اليوم المقدس في الديانة اليهودية، لمرافقة والدها برحلة خارج البلاد إلى الشرق الأوسط وأوروبا، محطتها الأولى السعودية.

وذكر موقع (JTA) الإلكتروني أنه وفقًا لشرائع الديانة اليهودية، يُمنع السفر أو العمل في يوم السبت كلياً لليهود، إلا في الحالات القصوى التي تهدد الحياة والسلامة، ويلتزم اليهود المتدينون بعطلة السبت وما يرافقها من محظورات، والذي عادة ما يبدأ من غروب شمس يوم الجمعة حتى غروبها يوم السبت.

وتشمل قائمة المحظورات الامتناع عن العمل والسفر وإشعال الأضواء الكهربائية والطبخ وتشغيل المحركات.

واعتنقت إيفانكا اليهودية بعد ارتباطها بزوجها كوشنر في تموز/ يوليو 2009، وأنجبت منه ثلاثة أطفال.

وعندما وافقت إيفانكا على التحول إلى اليهودية، كان هناك الكثير من الاختبارات من قبل حماها المستقبلي والد غارد كوشنر، ونجحت فيها، وفقًا لها.

ولم يُكشف العذر الذي استدعى كسر هذا التشريع اليهودي للسماح للزوجين بالسفر، غير أنها ليست المرة الأولى التي يحظى فيها الزوجان بإذن خاص من حاخام يهودي للتوافق مع مهامهم رفيعة المستوى في البيت الأبيض، وفقًا لموقع “فاست فوروورد” الإخباري.

يذكر أن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زوجته الأولى إيفانا.