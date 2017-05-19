شاهد بالصور.. استعدادات السعودية لاستقبال ترامب

تستعد شوارع الرياض لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدًا السبت، في أول زيارة خارجيّةٍ له منذ توليه منصبه، من خلال تزيين الشوارع بأعلام البلدين، بالإضافة إلى لوحات مضاءة تحمل عناوين الزيارة.

وتستعد السعودية في إطار هذه الزيارة لعقد عدة قمم خليجية وعربية إسلامية أمريكية، تحت عنوان “العزم يجمعنا”.

وستكون هذه القمم إطارًا واسعًا على امتداد يومين لتناول ملفات إقليمية وثنائيّة، وقضايا مكافحة “الإرهاب” والسياسات المشتركة تجاه قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي، كما ستشهد الإعلان عن سلسلة اتفاقيات ثنائيّة وعقد صفقات ستكون هي الأهم في تاريخ العلاقات الأميركية السعودية.