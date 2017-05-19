غداة زيارة ترامب.. 500 إعلامي يغطّون القمم الثلاث في السعودية

أعلن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، أن أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم سيقومون بتغطية القمم الثلاث التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي 20 و 21 مايو الحالي.

وقال العواد في تصريحات نشرتها اليوم الجمعة وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن “اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة كأول محطة خارجية له منذ توليه منصبه نابع من إدراكه لمكانة السعودية في العالم الإسلامي، وأهميتها الدولية وقيمتها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح أنه من المتوقع ان يعمق لقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز وترامب التفاهم في الجوانب السياسية والتجارية والأمنية بين البلدين، كما يتوقع أيضًا أن يتم وضع الصيغة النهائية للاتفاقيات الثنائية التي ستقود النمو الاقتصادي والاستثمار وتسهم في إيجاد آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وأشار العواد إلى أن المملكة “بوصفها قبلة المسلمين التي انطلق منها الدّين الإسلامي دعت قادة أكثر من 50 دولة إسلامية لحضور هذه الاجتماعات في الرياض للتحّرك يداً بيد مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن الإسلام بريء من الإرهاب بكافة أشكاله”.

وختم الوزير السعودي بالقول: “يحدونا الأمل في أن يشكل هذا الحدث التاريخي خطوة مهمة في طريق القضاء على الإرهاب الذي تُعاني منه شعوب الأرض بلا استثناء”.