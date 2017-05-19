زوجة عسكري سعودي توفي داخل خزان مياه تروي تفاصيل موته أمام عينيها

أدّى سقوط جندي في القوات البرية في المملكة العربية السعودية في خزان مياه بمنزله في خميس مشيط إلى مصرعه غرقًا، يوم الخميس.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا، يفيد بسقوط مواطن في العقد الثالث من عمره في خزان منزله بخميس مشيط ما أدى إلى فاته.

وروت زوجة العسكري، فائز مبارك البيشي، تفاصيل سقوطه أمام عينيها، مبيّنة أن زوجها الذي يعمل في القوات البرية برتبة جندي أول، أحضر صهريج مياه، وقام بملء الخزان، وحينما شغّل “الدينمو” لرفع المياه، لم تصل المياه إلى الصنابير في المنزل، وفقًا لصحيفة “سبق”.

وأضافت أن زوجها اضطُر آنذاك إلى العودة للخزان، وقرّر فحصه من الداخل، فأمسك بماسورة داخلية، فانكسرت أثناء إمساكه بها، فوقع في الخزان الممتلئ بالمياه، لافتة إلى أنها كانت تقف بجانب زوجها وقت سقوطه، فخرجت من منزلها مستنجدة بالجيران، وحينما أتى الدفاع المدني انتشله جثة هامدة.