هذا ما قاله الداعية السعودي الشهير “العريفي” عن زواجه للمرة التاسعة

نفى الداعية السعودي الشهير، محمد العريفي، لصحيفة “جريدتي”، ما تردد حول زواجه للمرة التاسعة، مضيفا أن هذا الخبر محض إشاعة ولا أساس له من الصحة.

وأثار خبر تداوله ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من خلال هاشتاغ #زواج_العريفي_للمرة_التاسعة، جدلا واسعا، إذ تباينت آراء السعوديين إزاء هذا الزواج.

وعلق “محمد العمري” على الخبر، مؤكدا أنه إشاعة: “اذا كان القصد بالشيخ محمد فهذا خبر غير صحيح”.

وأيدت “سهام”: “الإشاعة يكتبها حاقد وينشرها جاهل ويصدقها أحمق فلا تكونن أحد هؤلاء”.

فيما رأت “أماني النفيعي”: “وش عليكم أنتم يتزوج 100”.

بدوره، أيدها “سليم بن كريم”: “إن شاء الله يتزوج عشرا وش تبون منه، حلاله وفلوسه!”.

في حين لام “عبدالله القحطاني” متناولي الإشاعات: “لاحول ولا قوة إلا بالله،أشغلوا وقتكم بقراءة القرآن أفضل من كسب السيئات في يوم الجمعة.. أكثروا من الحسنات الله يهديكم”.

وسبق أن انتشر العام الماضي خبر زواج العريفي من ابنة عمه، حيث نشر “إبراهيم الفوزان” آنذاك والمقرب من العريفي، صورا لعقد قرانه من ابنة عمه، فيما لم يتم إعلان الخبر رسميا من قبل العريفي.