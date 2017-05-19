بالفيديو.. إلقاء القبض على مصور مقطع فيديو “ساحرة الرياض” في السعودية

أعلنت الجهات الأمنية في العاصمة السعودية الرياض عن إلقائها القبض على مصور مقطع فيديو المرأة، المتهم بحيازة “طلاسم سحرية”، وذلك للتحقيق معه ومحاسبته في التصوير والنشر بالمخالفة للأنظمة.

وذكرت مصادر، بحسب ما أورده برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تم توجيه اتهام مخالفة الأنظمة بالتصوير والنشر لمصور الفيديو، فيما التحقيقات لا تزال جارية معه، مضيفا أن المرأة التي ظهرت في الفيديو وجهت لها اتهامات بأعمال السحر وتم إيداعها سجن النساء، لحين بدء التحقيق معها فيما نسب إليها.

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ورصد مقطع فيديو أثار جدلا واسعا في المملكة، امرأة وهي تحاول تصوير مستندات بها “طلاسم سحرية”، فما كان من أحد المواطنين إلا أن قام بتصويرها رغم توسلاتها له بألا “يفضحها”.

وما أن انتشر الفيديو حتى ألقت الجهات الأمنية القبض على المرأة وعلى امرأة أخرى، حيث ادعت المتهمة أن المرأة الأخرى هي من زودتها بتلك المستندات، وتم إيداعهما سجن النساء، حتى استكمال الإجراءات.