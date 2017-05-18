تفاصيل مثيرة في واقعة خطف الطفلة “شوق” في السعودية.. والكشف عن دوافع الخاطفة

كشف والد الطفلة “شوق” التي تعرضت للخطف في أحد أسواق الرياض في المملكة العربية السعودية، عن الأسباب التي دفعت الخاطفة لتنفيذ جريمتها، مبينا أن الخاطفة متغيبة عن ذويها منذ 4 أشهر، وأرادت خاطفة الطفلة لتتمكن هي ورفيقها من استئجار شقة لهما بالعزيزية، كي يظهروا كأنهم “أسرة”.

وأكد والد الطفلة، أن “شوق” بصحة جيدة، ولم تعد تبكي كما في الفترة الماضية بعد خطفها وخوفها، مضيفا أنهم لم يعرفوا شيئا عن المعاملة التي تلقتها الطفلة من الخاطفة خلال تواجدها معها، بحسب “العربية نت”.

وقال إنه بعد أن سمعت زوجته بخطف طفلتها اتصلت بشقيقها مستفسرة عن حقيقة الأمر، فأكد لها ذلك، لكنه كذب عليها آنذاك وأخبرها أنهم عثروا عليها وأنها لدى الشرطة، ولا يمكنه تسلمها إلا مع بداية دوام اليوم الثاني.

وأضاف والد “شوق” أنهم لن يتنازلوا عن حقهم، ويطالبون بإيقاع العقوبة اللازمة على الخاطفة حتى تكون عبرة لغيرها.