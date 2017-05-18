حفل نادر لمغني “كانتري” أمريكي في الرياض تزامنًا مع زيارة ترامب

يحيي مغني الكانتري الأمريكي، توبي كيث، حفلا غنائيا في الرياض، يوم السبت، تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حدث موسيقي نادر واستثنائي في السعودية.

وانتشرت الدعوة، الموجهة فقط للرجال، والتي تحمل شعار مجموعة “أم بي سي” على “تويتر” و”فيسبوك”.

وسيجمع الحفل كيث بالفنان السعودي رابح صقر. وأرفقت الدعوة بعبارة “تتعانق الأوتار لعود وغيتار في أمسية ساحرة”.

ونشر الدعوة موقع “لمة”، وهو منصة إلكترونية سعودية تجمع الأنشطة والفعاليات وتمكن الراغبين من حجز بطاقات الحضور عبرها.

يذكر أن حفل المغني الأمريكي يعد حدثا استثنائيا في العاصمة السعودية، وكيث الذي غنى في حفل تنصيب ترامب، يعد أحد أبرز مغني الكانتري في الولايات المتحدة، واشتهر بأغاني مؤيدة للحروب الأمريكية، وبينها أغنية أصدرها بعيد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001.