بالصور.. إطلاق نار على منزل رجل دين شيعي بارز في القطيف‎

تعرض منزل رجل الدين الشيعي عبدالعزيز الخنيزي، لإطلاق نار من قبل مجهولين، في القطيف، دون وقوع إصابات.

وقال ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي: إن مجهولين أطلقوا النار مساء الأربعاء على منزل الخنيزي، الذي كان يشغل في السابق منصب قاضي الأوقاف والمواريث.

ولم تصدر وزارة الداخلية السعودية بيانًا بالحادث لحد الآن، لكن وسائل إعلام محلية نشرت صورًا للمنزل وقد اخترقت عدة رصاصات بالفعل نوافذه وجدرانه.

وجاء الحادث بالتزامن مع تطورات أمنية لافتة في حي “المسورة” ببلدة “العوامية” التابعة لمحافظة القطيف، حيث تنفذ شركة مقاولات، تحميها دوريات أمنية مكثفة، عملية هدم لعدد من منازل الحي العشوائي بعد تعويض سكانها، بالتزامن مع تعرضها لإطلاق نار من قبل مسلحين داخل الحي.

والخنيزي هو واحد من عدة مسؤولين ورجال دين وقضاة سعوديين من أتباع المذهب الشيعي الذين تعرضوا لاعتداءات مسلحة من قبل مجهولين مسلحين ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد منهم.

وانتقد الخنيزي في مناسبات عدة، الاعتداء على رجال الأمن ومؤسسات الحكومة، ودعا المناهضين للدولة إلى الحوار معها بدل الوقوف ضدها والاستعانة بدول خارجية تضمر العداء للمملكة.