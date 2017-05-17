الأميرة بسمة توضح موقفها من هروب الشقيقتين السعوديتين إلى تركيا.. وهذا ما وصفت به الواقعة (صور)

أوضحت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، موقفها إزاء هروب فتاتين سعوديتين إلى تركيا.

ووصفت قضية هروب فتيات سعوديات التي انتشرت مؤخرًا، وصارت حديث وسائل إعلام عالمية، بـ”المسلسل الذي لابد أن يتوقف”.

وكتبت الأميرة بسمة عبر صفحتها الرسمية “تويتر”، إن المجتمع يجب أن يشارك في حل هذا الأمر، مضيفة أن الحل يكمن في المساواة في الحقوق والعقوبات للإنسان، وليس فقط لمخلوقة من كوكب زهرة “هذا هو صلب الموضوع وجوهره”، على حد تعبيرها.

ولفتت الأميرة إلى دور المجتمع والأسرة ككيان تبدأ فيه الحياة والتعليم منذ الصغر، مضيفة: “نضع كل اللوم على القوانين فليس من الإنصاف، مجتمع متكافل يربي في حضنه ويساوي ويضمن أمن الفرد فيه هو أول خطوة نحو الحل”.

وألقت تركيا القبض على شقيقتين سعوديتين كانتا في طريقهما لمركز الهجرة هناك لطلب اللجوء، بزعم تعرضهما للعنف الأسري من قبل عائلتهما، وأكدتا أنهما عندما ذهبتا لمنزل عمهما حبسهما داخل غرفة لمدة شهر.

هروب شقيقتين سعوديتين إلى تركيا لطلب اللجوء | موقع ماب نيوز

مسلسل لا بد من نهاية له

نحن كمجتمع يجب المشاركة في حله https://t.co/N1PE0nblbo — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) May 16, 2017

هذا هو صلب الموضوع وجوهره"

المجتمع والاسرة ككيان تبدأ فيه الحياة والتعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر"

اما ان نضع ١ https://t.co/vdg66XQns4 — الأميرة بسمة (@PrincessBasmah) May 16, 2017