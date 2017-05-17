كيف تصرفت شرطة الرياض حيال قبلة فتاة لشاب في أحد الشوارع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بفيديو لطالبة سعودية تتبادل القبلات مع شاب أمام المارّة، ما أثار ثورة غضب عبر “تويتر”، كون الفتاة تخطت عادات المجتمع الإسلامي وتقاليده، ما دعا الكثير من المغردين السعوديين إلى التبليغ ضدهما، مطالبين بالتحقيق الرسمي. بحسب موقع “أخبار 24”.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر الموقع، طالبة سعودية ترتدي النقاب وتبدو في المرحلة المتوسطة تتبادل القبل مع شاب في الشارع، وقفت بجانب سيارته لتحاوره قبل أن تدخل رأسها من شباك السيارة، بينما تمر سيارات أخرى وطالبات بالقرب منها.

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