شاهد بالفيديو.. حادث السيارة الأكثر غرابة في السعودية

أدى حادث غريب في إحدى محطات غسل السيارات في المملكة العربية السعودية إلى تحطم سيارة “جيب لاند كروزر” بعد سقوطها من أعلى جهاز الحمل الهيدروليكي، الذي يستخدم في رفع السيارة عند غسلها “بستم”.

وبين مقطع الفيديو السيارة وقد انزلقت للأمام وسقطت على جدار المغسلة الأمامي، ما أصابها بأضرار جسيمة نتيجة السقوط من أعلى جهاز الرفع، حيث بدا أن الحادث بسبب انفلات البراغي، وهو ما أثار استغراب العديد من متداولي الفيديو، فالمعروف أن هذه البراغي بغاية القوة والمتانة لتتمكن من رفع ثقل السيارات، وفقا لموقع “أخبار 24”.

واختلفت التعليقات حول الواقعة، حيث وجد بعضهم أن الحادث لا يخلو من غرابة، فيما حمل آخرون صاحب المغسلة مسؤولية ما حدث وضرورة تعويض المتضرر.