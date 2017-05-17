لماذا أصدر الأمير السعودي فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز “إبراء ذمة” لوالده؟ (صورة)

أعلن الأمير فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية “إبراء ذمة” لوالده الراحل رئيس هيئة البيعة، الذي توفي 3 مايو/آيار الجاري.

ونشر الأمير فيصل الإبراء في عدد من الصحف المحلية، داعيًا كل من له أو عليه مستحقات على الفقيد الأمير مشعل بن عبدالعزيز أن يحضر ما لديه من مطالبات موثقة بمستندات شرعية، سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو أفرادًا. بحسب موقع “أخبار 24”.

وأوضح البيان أن أقصى موعد لتلقي الطلبات سيكون خلال 60 يومًا من نشر الإعلان، مؤكدًا أن المراجعة تكون في المكتب الخاص بالرياض في “عرقة”، طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز، بجوار قصره.