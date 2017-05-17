بالفيديو.. زبون في السعودية يتسبب بمضاربة جماعية بين عمالة وافدة

اندلعت مشاجرة جماعية بين مقيمين من عمالة سائبة في أحد شوارع مدينة الرس بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، بحسب ما أورده ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتدم الشجار إثر خلاف حول التفاوض مع أحد الزبائن، حيث بين مقطع فيديو متداول، أكثر من 10 أشخاص يظهر أنهم من جنسية مصرية، يتشاجرون ويعتدون على بعضهم بعنف، فيما حاول بعض المتواجدين فض المشاجرة، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك خوفا من أن يطالهم الأذى، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وقال ناشطون، إن سبب الشجار هو قدوم أحد الزبائن لاختيار أحد العمال لتأدية عمل له، فحدث خلاف بين العمالة حول السعر وأحقية العمل لدى الزبون، ما أدى إلى نشوب شجار بينهم.