بالفيديو.. اعتقال الشقيقتين السعوديتين أريج وأشواق الحربي الهاربتين إلى تركيا

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

أوقفت الشرطة التركية اليوم الثلاثاء، شقيقتان سعوديتان فرتا من المملكة، بعد أن تلقت تركيا طلبًا سعوديًا رسميًا بإعادتهما إلى المملكة.

وظهرت الشابتان أريج وأشواق الحربي، في مقطع فيديو صورتاه من داخل سيارة الشرطة التركية، تطالبان فيه عدم إعادتهن إلى السعودية.

وقالت الشقيقتان في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، إنهما وصلتا إلى تركيا، وتقدمتا بطلب لدى دائرة الهجرة التركية للحصول على إقامة، لكن طلبهما رفض.

وأوضحت الشقيقتان، أن عناصر الشرطة حضروا إلى دائرة الهجرة، واقتادوهن إلى أحد مراكز الشرطة تمهيدًا لإعادتهن إلى المملكة بناء على طلب رسمي من السعودية.

ولم تعلق السفارة السعودية في تركيا على الحادثة، فيما لم يتضح بعد كيف نجحت الشابتان في السفر من مطارات السعودية التي تشترط موافقة ولي الأمر على سفر النساء.

ولقيت مناشدة الشقيقتان اللتان قالتا، إنهن لا يردن العيش في المملكة، استجابة واسعة على موقع “تويتر” تحت الوسم ” #SaveAshwaqAndAreej” المطالب بإطلاق سراحهن وعدم إعادتهن إلى السعودية.

وجاءت الحادثة بعد أقل من شهر على حادثة مشابهة، لفتاة سعودية تدعى دينا علي سافرت من السعودية بهدف طلب اللجوء في أستراليا، قبل أن يتم توقيفها في مطار العاصمة الفلبينية مانيلا وإعادتها إلى السعودية.