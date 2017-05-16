مقتل رجل أمن سعودي استهدفته قذيفة “آر بي جي” في حي المسورة بالقطيف (صورة)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين إثر استهدافهم بقذيفة “آر بي جي” بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف، بعد منتصف ليل البارحة.

وذكرت الوزارة أن الجندي أول من قوات الطوارئ الخاصة وليد غثيان ضاوي الشيباني قد استشهد في حين نقل المصابون إلى المستشفى.

استشهاد الجندي أول/ وليد غثيان الشيباني وإصابة (٥) رجال أمن نتيجة تعرض دوريتهم لمقذوف (آر بي جي) أطلقته عناصر إرهابية من داخل حي المسورة. pic.twitter.com/0qT4F8CfWq — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 16, 2017

وأضاف بيان الوزارة أن “الجهات الأمنية عازمة على أداء مهامها وواجباتها بتعقب هذه العناصر الإرهابية والإطاحة بهم وبأوكارهم وإفشال مخططات من يقفون وراءهم، الموجهة ضد أمن البلاد واستقرارها”.

وكان عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية في القطيف تعرضوا قبل 4 أيام في المنطقة نفسها لإطلاق نار كثيف، مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع ‏بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي.

وأكد المتحدث الأمني أن “استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي، القائم في حي المسورة، ومهاجمة العاملين في المشروع التطويري ورجال الأمن، يدل دلالة قاطعة على مدى خطورتهم وإجرامهم وأنهم في سبيل تنفيذ ما يملى عليهم من الخارج من مخططات إرهابية”.

وأشار إلى أن ” الإرهابيين لا يتورعون عن الإقدام بما يوصلهم لغايتهم الإجرامية غير عابئين بأرواح الأبرياء من المارة والمقيمين بجوار الحي وسلامتهم، كما يؤكد في الوقت ذاته ما سبق الإعلان عنه باتخاذهم من المنازل الخربة والمهجورة في هذا الحي أوكارًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية وبؤرًا لتخزين الأسلحة والمتفجرات التي تشكل تهديدًا بالغ الخطورة على حياة الناس”.