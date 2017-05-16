بالفيديو.. حرب “راب” تشتعل بين “القفلة دبل” و”دس كلاش” في السعودية

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

تصاعد التحدي بين قطبي فن الراب في المملكة العربية السعودية “القفلة دبل” و”كلاش”، حيث أطلق “القفلة دبل” أغنية تمكنت من أن تصبح حديث السعوديين، يرد فيها بقوة على “دس كلاش” ويفضح طريقة تعاطيه مع هذا الفن.

ويعد “دس كلاش” راب يبث أغاني بألفاظ نابية وشتائم، ويعكس بصورة سلبية بعض الظواهر المجتمعية.

وأثارت الأغنية إعجاب السعوديين، الذين تناقلوها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ضمن هاشتاغ #القفلة_دبل، معتبرين أن “القفلة دبل” تمكن من سحق “كلاش”.

فيما تنبأ آخرون بتربع “القفلة دبل” على عرش فن الراب في المملكة، مزيحا “كلاش” عن القمة.

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