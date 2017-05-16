مصادر سعودية تعلن عن نظام جديد لعمل المواطنين في القطاع الخاص

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أكدت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تتجه لإطلاق نظام جديد بشأن توظيف المواطنين في القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمل سيكون بنظام الساعات وسيتسلم الموظف راتبه كل أسبوع.

وبينت مصادر محلية، بحسب صحيفة “المدينة”، أن النظام الجديد سيحمل اسم “العمل المرن”، إذ يعطي الموظف وصاحب العمل مرونة في التعاقد، ويكون العمل بأقل وحدة للأجور وهي نظام الساعات، إذ يُمنح العاملون رواتبهم أسبوعيا وليس شهريا كما هو متبع.

وأضافت أن هذا النظام لا يلزم صاحب العمل في تعويض الموظف السعودي عن الإجازات مدفوعة الأجر، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، لكنه يلزم بتسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية وتوفير التأمين الصحي وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، وفقا لموقع “أخبار 24”.

وأكدت المصادر أن النظام الجديد يلزم صاحب العمل أيضا بتوفير الحماية للعاملين المماثلين من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، مبينة أن هذا النظام سيسهم في زيادة توظيف المواطنين بمختلف المجالات.