أنباء عن مقتل رجل الأمن السعودي وليد الشيباني في أحداث مسورة العوامية

المصدر: خاص – إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أنباء عن مقتل رجل أمن يدعى وليد الشيباني من قوة الطوارئ الخاصة، وذلك خلال العمليات الجارية بحي المسورة ببلدة العوامية في القطيف شرق المملكة.

واستشهد الشيباني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية من أجل تطهير حي المسورة ببلدة العوامية من “الإرهابيين”، تمهيدا لتطويره وتحويله إلى تجمع سكني بمواصفات حديثة.

وأطلق مغردون على موقع “تويتر” هاشتاق #استشهاد_وليد_الشيباني، مطالبين بسرعة القضاء على الإرهابيين، داعين للشهيد بالمغفرة، إذ علق “محمد الشمران”: “الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته والله ينتقم من خونة الدين والوطن أذناب إيران”.

وأيد “تركي”: “نفد الصبر… رجال الأمن يوما بعد يوم يستشهد واحد اقطعوا رأس الأفعى وانتهينا ياجماعة”.

وترحم “راشد” على الجندي الشهيد، قائلا: “الله يرحمك يابطل ويدخلك فسيح جناته أذناب إيران ظهروا على وجههم الحقيقي وهو تدمير الوطن وإعلان التبعية لايران بكل وضوح”.

واقترح “الشامخ” عدة مقترحات في سبيل السيطرة على الحي: “يجب: ١-تنظيم العشوائيات ٢-تكثيف نقاط التفتيش ٣-منع القنوات الشيعية المحرضة ٤- تسحب هوية أسر القاتلين”.

ومن المتوقع أن تنتهي عملية إزالة منازل حي المسورة في العوامية بتفكيك شبكة تعمل لصالح طهران، وقد تكون المسؤولة الرئيسة عن الهجمات التي تعرض لها رجال الأمن طوال السنوات الماضية.

ويرى المراقبون أن عملية هدم حي المسورة “تجاوزت الهدف الأساس منها والمتمثل ببناء منطقة تضم مراكز تسوق ومساحات خضراء ونوافير، وتحولت لمعركة مع آخر خلايا إيران في السعودية”.