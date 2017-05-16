الأمن العام السعودي يدعو للتبليغ عن مخالفي الإقامة والعمل مقابل هذه المكافأة الضخمة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أعلن مستشار مدير الأمن العام اللواء جمعان بن أحمد الغامدي في المملكة العربية السعودية، عن مكافآت مالية تصل إلى 50 ألف ريال لمن يبلغ من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وحذر الغامدي من التستر على العمالة المخالفة، مؤكدًا أن من يتستر على مخالف سينال أقصى عقوبة.

وشدد على ضرورة عدم إيواء وتسكين أو التواطؤ مع المخالفين لخطورة تواجدهم من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى ضرورة التخلص من جميع المخالفين، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

يذكر أن حملة “وطن بلا مخالف” أسفرت عن تصحيح أوضاع ما لا يقل عن 1350 مخالفًا في منطقة الباحة، كما تم تخصيص 30 شركة لتشغيل العمالة في المنطقة بطرق نظامية وبتكلفة أقل.