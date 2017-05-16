رئيس هيئة الأمر بالمعروف يفضح أسرار “الخلوة” بالنساء في دور الرُقية بالسعودية

المصدر: نقلا عن موقع فوشيا

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عن مخالفات في العديد من دور وأماكن الرقية الشرعية بالمملكة.

وتحدث السند عن هذه المخالفات وما يتم داخل دور الرقية الشرعية، عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية، لافتا إلى أن هذه الدور لم تكن على زمن الرسول أو صحابته أو التابعين.

وأكد أن معظم من يفتحون هذه الدور يستغلونها باسم الدين.

وكشف الرئيس العام للهيئة عن مخالفات تم رصدها، تبين وجود بعض هذه الدور التي يتم فيها ما لا يتوافق مع أصول الرقية.

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