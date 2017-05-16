بهذه الهدية فاجأ سعودي والده.. وهذه ردة فعل الأب (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

بين شاب سعودي عبر صفحته “انستغرام” ردة فعل والده إزاء هدية عبارة عن سيارة فاجأه بها، وقد أبدى الأب سعادته بها وشكر نجله وباقي أبناءه.

وأظهر الفيديو الشاب، الذي ذكرت مواقع محلية أنه يدعى “ناصر الحربي”، وهو يقف بجوار سيارة زينها بالورود، ثم دخل بها على والده الذي كان يقف في فناء المنزل، وظهرت السعادة على وجه الأب، كما تفاعل مع الأغنية الموضوعة بمناسبة الهدية، مقدمًا شكره لأبنائه. بحسب موقع “أخبار 24”.

وقال الحربي إن ما دفعه لهذا التصرف هو حرصه على أن يكون قدوة لغيره، مؤكدًا أن المبلغ الذي دفعه لشراء سيارة لوالده رجع كاملًا إليه بل أكثر، لافتًا إلى أنه تعلم درسًا في حياته بأن المال الذي يعطى لوجه الله أو في بر الوالدين فإنه لن يضيع.