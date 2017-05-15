سعودي يكشف تفاصيل تبديل مستشفى لمولودته.. و”الصحة” تبرر الواقعة

المصدر: الرياض – إرم نيوز

وجه مواطن يدعى عبدالعزيز مشرف العنزي في المملكة العربية السعودية اتهاما لإدارة مستشفى النساء والولادة بعرعر بتبديل مولودته الأنثى.

ورفض العنزي استلام مولودته قبل إجراء الفحوص كافة، فيما نفت صحة منطقة الحدود الشمالية حدوث أي لبس أو خطأ.

وفي التفاصيل، قال العنزي إن زوجته وضعت أنثى في المستشفى، وعند مراجعته للحضانة لتفقدها، أخبروه بأنه ليس هناك مولودة، بل مولود ذكر، وباسم سيدة أخرى مشابه لاسم زوجته. وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وأضاف أنهم زعموا أن زوجته لا ملف لها لديهم، وحاولوا تعديل البيانات لتسليمه المولود الذكر، لكنه رفض.

ولفت إلى أنه بعد فترة أحضروا له مولودة أنثى باعتبارها ابنته، وأخبروه أنها كانت في حضانة أخرى؛ ما تسبب في الخطأ، إلا أنه رفض تسلمها داعيا وزارة الصحة للتدخل للتأكد من أن هذه المولودة هي ابنته.

لكن المتحدث باسم صحة المنطقة فالح الرويلي نفى الواقعة، مؤكدا أن إجراءات المستشفى تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء.

وأكد أن المولود الذكر مسجل لسيدة أخرى تتشابه في الاسم الأول مع زوجته، ولم يكن هناك أي تبديل لاختلاف ساعة الولادة، وجنسهما، وأماكن تنويمهما في حضانتين مختلفتين، كما أن هناك بصمة للأرجل.